Avec le trio ARMOUR, les acrobates Arno Ferrera, Gilles Polet et Charlie Hession explorent les

questions liées aux masculinités et à la virilité, avec le désir de proposer une nouvelle perspective.

Comment les hommes peuvent-ils évoluer aujourd’hui ? Partant de la notion de (sur)protection, qui

mène à la violence, ils se confrontent aux aspects toxiques de la virilité pour ouvrir un espace

d’intimité et de fragilité qu’ils trouvent essentiel. Durée estimée 60 min. + 14 ans

Place de l’Église Le Vaisseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:30:00

fin : 2024-03-01 20:30:00



