Spectacle Arcabas Couvent des Jacobins Toulouse, mercredi 20 mars 2024.

Spectacle Arcabas Mise en scène théâtrale du « Journal d’un curé de campagne » de Bernanos avec le tableau « Hommage à Bernanos » du peintre Arcabas en toile de fond. 20 et 27 mars Couvent des Jacobins Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T20:30:00+01:00 – 2024-03-27T21:30:00+01:00

Adaptation théâtrale autour de Bernanos : votre sortie culturelle et artistique

– 4 représentations –

Dans une mise en scène contemporaine, évoluant dans différents espaces de l’église des Jacobins, mêlant théâtre, danse et musique, des étudiants de l’Université Toulouse Jean Jaurès, encadrés par des professionnels et des enseignants, joueront une adaptation du « Journal d’un curé de campagne » de Bernanos, culminant autour du tableau Hommage à Bernanos du peintre Arcabas.

L’équipe

Dans la mise en scène de Séverine Astel, assistée de Pénélope Norton, un groupe d’étudiants de l’Université Jean Jaurès jouera une adaptation théâtrale du Journal d’un curé de campagne de Bernanos autour de la peinture d’Arcabas (théâtre, musique, danse).

La coordination du spectacle est confiée à Lucie Dumas, la chorégraphie à Rébecca Perez et la scénographie à Louise Bielow.

Flore Siesling est la créatrice lumière de cette représentation et des enseignants de divers départements de l’UFR LPMASC de l’Université participent également au projet (Lettres Modernes, Lettres Classiques, Musique, Arts de la scène et communication, Arts plastique Design).

Comment y accéder ?

L’accès à la représentation se fait par l’église du Couvent des Jacobins, qui accueillera cet évènement en son sein.

Entrée libre & sans réservation.

Photo: © Couvent des Jacobins – Peinture du peintre Arcabas

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France

