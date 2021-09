Mailly-Champagne Mailly-Champagne Mailly-Champagne, Marne Spectacle “Arbres Modestes” Mailly-Champagne Mailly-Champagne Catégories d’évènement: Mailly-Champagne

Mailly-Champagne Marne Mailly-Champagne Durant ce spectacle, les deux comédiens vous promettent une plongée au cœur du vivant à travers l’histoire de la forêt depuis l’apparition des premières formes de vie sur Terre puis le récit de la vie d’un chêne, depuis sa naissance jusqu’à sa longue traversée des siècles. Le récit initiatique d’un jeune gland de chêne qui cherche à se fixer quelque part pour grandir est le prétexte que la compagnie Volpinex a imaginé pour parler de la vie des arbres. Grâce à cette représentation théâtrale à visée pédagogique, ils choisissent de parler de la vie des arbres en illustrant leur propos par les objets qu’ils ont sous la main : pinceaux, outils, rouleaux de scotch et divers objets de récup. Avant ou après le spectacle, profitez-en pour découvrir les missions du Parc naturel régional de la Montagne de Reims et de l’Office national des forêts au travers de stands et d’animations ludiques ! Uniquement sur réservation.

A partir de 8 ans.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Port du masque obligatoire. contact@parc-montagnedereims.fr +33 3 26 59 44 44 dernière mise à jour : 2021-09-24 par

