Musique pour baleines, contrebasses et clarinettes Aquaphonique convoque le conte, le dessin et la musique pour une plongée poétique dans les fonds marins. C’est le récit d’un voyage fantastique sous la mer à la rencontre d’une baleine qui veut partager avec les humains la joie de danser et de chanter avec son petit baleineau.

Les thématiques du récit abordent la rencontre avec l’autre, l’importance d’entreprendre des parcours parfois inconnus, en quête de nouveaux savoirs.

Aquaphonique célèbre ainsi la beauté de la faune marine avec le lien d'amour entre la mère baleine et son petit baleineau ainsi que l'universalisme de la musique. À la salle Lein Roch Org. La Grande Boutique, Maen Gwenn.

