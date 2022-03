SPECTACLE APRÈS LES RUINES – A DÉCOUVRIR EN FAMILLE DÈS 13 ANS Épinal, 22 mars 2022, Épinal.

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal

2022-03-22 20:30:00 – 2022-03-22 22:30:00

Épinal Vosges

16 EUR

Entre théâtre documentaire, musical et visuel, des artistes d’Allemagne, du Luxembourg, de France nous confient ce que l’exil des autres a fait résonner en eux.

Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le reste du monde.

La présence ici de ceux qui ont été contraints de partir est comme une preuve de la réalité de ces faits. Les témoignages affluent, abondent, se ressemblent. Nous les avons entendus. Ils nous montrent ce à quoi chacun est capable de survivre. Qu’est-ce que tout cela bouscule en nous et fait remonter de nos histoires ? Que révèlent-ils de notre identité nationale et européenne ?

Pour ne pas tenir les « exilés » d’un côté, et « nous » de l’autre, la compagnie théâtrale Pardès rimonim a été à la rencontre de réfugiés, de travailleurs sociaux et de gens croisés au hasard des rues pour parler d’exil, d’asile et de frontières, tant géographiques que mentales. Dans une simplicité nue et poétique, l’équipe artistique nous transmet ce que ces rencontres ont créé chez eux. Une conversation entre le réel et la fiction, la grande histoire et le mythe, l’œuvre et le public.

À découvrir dès 13 ans

« Ces lumières et ces ombres, les sons en boucles et en direct d’un violoncelle (celui d’André Mergenthaler), quelques accessoires (jouets d’enfants, débris, terre), nous déstabilisent sensoriellement et modifient notre perception. […] La représentation s’achève, elle n’est pas finie. Une question résonne : qu’est-ce qu’on peut faire ? » Wort Luxembourg – Novembre 2019

En langue française et allemande

DISTRIBUTION : COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM

Écriture et mise en scène : Bertrand Sinapi

Dramaturgie : Amandine Truffy et Emmanuel Breton

Jeu et manipulation : Amandine Truffy, Katharina Bihler et Bryan Polach

Violoncelle et loopstation live : André Mergenthaler

Captation et dispositif sonore : Lionel Marchetti

Traitement électroacoustique et contrebasse : Stefan Scheib

Création lumières : Clement Bonnin

Dispositif scénique et régie : Mathieu Pellerin

Production, administration : Inès Kaffel et Alexandre Vitale

En Coproduction avec le réseau européen Bérénice comprenant le Festival Passages de Metz, la Cité musicale de Metz (Fr), le Théâtre de Liège (Bel), le Trier Theater (De) et l’association Chudoscnick Sunergia d’Eupen (Bel), avec le Théâtre Ici&Là de Mancieulles (Fr), la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette (Lux) et Scènes et Territoires en Lorraine (Fr).

Avec le soutien du conseil régional Grand Est, de la DRAC Grand Est, de la Ville De Metz, du Ministère de la culture du Grand-Duché du Luxembourg et le soutien spécifique de l’AMLI – réseau Batigère.

La compagnie Pardès rimonim est associée à la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette de 2019 à 2021 (Lux) (anciennement au Théâtre Ici&Là de Mancieulles de 2015 à 2018). Elle bénéficie du dispositif d’aide au conventionnement de la Région Grand Est, d’un conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, ainsi que d’aides aux projets de la DRAC Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal

