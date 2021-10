Paris Esplanade Nathalie Sarraute île de France, Paris Spectacle Apocalypse de Marzouk Machine Esplanade Nathalie Sarraute Paris Catégories d’évènement: île de France

Spectacle Apocalypse de Marzouk Machine Esplanade Nathalie Sarraute, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 18h à 19h30

gratuit

Une plongée explosive dans le monde de 2071 avec Marzouk Machine pour la Fête des Vendanges de Montmartre Chères amies ! C’est avec une immense honneur que nous vous invitons, cette 08/10/2071, à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse. Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait basculer la destin de l’humanité. Nous vous attendons nombreuses pour cette jour de fête. Vive la terre. La compagnie Marzouk Machine se donne pour mission de sauver l’humanité en créant des spectacles à la fois populaires et insolents. C’est dur, mais elle ne lâche rien ! Car pour elle un monde meilleur est possible. Gros bisous. Ecriture et mise en scène : Sarah Daugas Marzouk Avec Théodore Carriqui, Anaïs Petitjean, Marlène Serluppus et Brice Lagenèbre Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Esplanade Nathalie Sarraute Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (268m) 2, 5, 7 : Stalingrad (566m)

