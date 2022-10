Spectacle : Anticyclone

Spectacle : Anticyclone, 25 mars 2023, . Spectacle : Anticyclone



2023-03-25 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-25 De la Compagnie Silence & Songe « Tiens, toi, là, si je te disais : – Viens je t’emmène au pays de l’Ennui, bah, c’est sûr, tu me dirais, hé oh ! Ça va pas bien dans ta tête ! Bah oui ! Pourtant regarde-moi, j’en reviens, est-ce que j’ai l’air oxitournebichée, cadavériblaime, mistigrifoncée ? Non ! Regarde, je suis saine, sauve et souriante. Allez viens, on y va, j’t’emmène… ». Anticyclone ? C’est le petit nom de la grande Héroïne du dernier spectacle de la Compagnie Silence & Songe. Anticyclone ? C’est une baroudeuse avertie, une crapahuteuse expérimentée, une drôle d’aventurière. Son terrain d’jeux, son île, sa terre inconnue ? Le vaste pays d’Ennui ! Avec un optimisme à toute épreuve, un goût prononcé pour les temps perdus, et son indispensable grain de folie, elle vous conviera à l’accompagner dans ses pérégrinations fantaisistes parce qu’après tout, les peurs ça se dompte, le vide ça s’apprivoise, les issues ça s’invente ! Durée : 50 min – Tout public, à partir de 6 ans.

Tarif : 10 €

Réservation obligatoire De la Compagnie Silence & Songe « Tiens, toi, là, si je te disais : – Viens je t’emmène au pays de l’Ennui, bah, c’est sûr, tu me dirais, hé oh ! Ça va pas bien dans ta tête ! Bah oui ! Pourtant regarde-moi, j’en reviens, est-ce que j’ai… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville