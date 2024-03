Spectacle « #Années folles. Théâtre Musical » Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, mercredi 29 mai 2024.

Le mercredi 29 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion du temps fort consacré à Paris 1924, la bibliothèque Arthur Rimbaud vous propose une soirée musicale festive. Ambiance cabaret !

Lors d’une conférence débridée et musicale, un duo clownesque nous entraîne au cœur des Années Folles, décennie enchantée coincée entre la fin de la grande guerre et le crash boursier de 1929.

Des chansons de Francis Poulenc et à celles de Joséphine Baker ou de Kurt Weill, des dadaïstes au crash boursier de 1929, de Coco Chanel à Magritte, du jazz au surréalisme, du charleston à l’invention de la vache qui rit : les deux comédiennes chanteuses déroulent à un train d’enfer le fil de cette période exubérante.

Note d’intention de Sandrine Montcoudiol, metteuse en scène :

« L’intérêt du livret écrit par Anne Cadilhac est de proposer, outre un éventail musical finement choisi de titres emblématiques, un parallèle entre cette époque et la nôtre : deux femmes d’aujourd’hui présentent l’histoire de deux filles du Bœuf sur le toit, cabaret mythique des Années Folles.

Le spectacle est conçu sur une forme rythmique effrénée qui n’est pas sans rappeler la fièvre des années folles, où le spectateur pourra se divertir et s’instruire à la fois ! «

Avec Juliette Pradelle dans les rôles de Max et Gertrud et Anne Cadilhac dans ceux d’Irina et Madame Trotte. Mise en scène de Sandrine Montcoudiol. Une co-production Compagnie Lez’arts Mêlés et La Divine Compagnie.

Sur réservation sur le site de Bibliocité https://bibliocite.fr/evenements/ ou par téléphone au 01 44 78 80 50.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004

Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

La divine compagnie et les Lez’Arts Mélés Photographies et affiche du spectacle #Années folles