Spectacle Anne Roumanoff « Tout va bien ! » Lourdes

Lourdes

Spectacle Anne Roumanoff « Tout va bien ! » 2021-11-20 20:30:00 20:30:00 LOURDES 19 Avenue Alexandre Marqui

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! »

Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct,

les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence…

Anne Roumanff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle. Réservations : réseaux Ticketmaster et Francebillet, Leclerc, Cultura, Fnac, Géant Casino… Renseignements aux coordonnées ci-dessous. Anne Roumanoff vient à Lourdes pour jouer son nouveau spectacle « Tout va bien ! » le samedi 20 novembre 2021 à 20h30, à l’espace Robert Hossein. +33 5 50 81 35 45 Anne Roumanoff vient à Lourdes pour jouer son nouveau spectacle « Tout va bien ! » le samedi 20 novembre 2021 à 20h30, à l’espace Robert Hossein. Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! »

Anne Roumanff n'a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle. Réservations : réseaux Ticketmaster et Francebillet, Leclerc, Cultura, Fnac, Géant Casino… Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

