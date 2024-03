SPECTACLE ANN SULLIVAN & HELEN KELLER ET BORD DE PLATEAU Salle de la Corderie Ancenis-Saint-Géréon, samedi 9 mars 2024.

En 1882, à 18 mois, Helen Keller perd la vue et l’ouïe. Commence alors pour elle 6 longues années de solitude, de silence et d’obscurité. Jusqu’à l’arrivée inespérée d’une jeune enseignante dévouée et têtue : Ann Sullivan.

Par la Compagnie Le O.U.P.S

Ce spectacle c'est l'histoire vraie de leur amitié, de leurs luttes et de leurs victoires.

Samedi à la Salle de la Corderie, 65 rue Alexis-Carrel

Dimanche à la salle des Abattoirs, 72 rue Saint-Fiacre

Prix solidaire au choix 3€, 5€, 10€ ou 12€ 3 3 EUR.

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Salle de la Corderie 65 Rue Alexis Carrel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

