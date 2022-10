SPECTACLE | ANJALOUSIA Haudainville, 9 mai 2023, Haudainville.

SPECTACLE | ANJALOUSIA

3 Grande rue d’Haudainville Salle des fêtes Haudainville Haudainville Meuse Salle des fêtes Haudainville 3 Grande rue d’Haudainville

2023-05-09 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-09 21:10:00 21:10:00

Salle des fêtes Haudainville 3 Grande rue d’Haudainville

Haudainville

Meuse

Haudainville

Tout public

Durée : 40 min. + rencontre avec les artistes

—

Dans Anjalousia, le guitariste flamenco Daniel Barba Moreno et l’acrobate et danseur Matias Pilet forment un duo plein d’humour et de surprises. Une célébration stupéfiante de l’amitié.

Daniel Barba Moreno joue de la guitare dans la tradition flamenca. Espagnol andalou, il a appris dans les fêtes de famille et auprès de grands artistes. Matias Pilet s’est formé à l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny et l’Académie Fratellini. Pour ce danseur et acrobate hors-pair, sa rencontre avec Olivier Meyrou, qui met en scène ce spectacle, s’est accompagnée de plusieurs créations scéniques d’esprit burlesque. Ce même humour porte Anjalousia, où nos deux comparses virtuoses jouent de leurs humeurs comme de leur discipline. Tandis que le corps bondissant de Matias Pilet ne cesse de se détacher du sol, Daniel Barba Moreno le défie, le taquine. Anjalousia emporte l’adhésion du public, pris à partie par ces deux rivaux apparents, toujours prêts à se réconcilier par amour de l’art.

Mise en scène : Olivier Meyrou

Danseur, acrobate : Matias Pilet

Guitariste : Daniel Barba Moreno

Création lumière : Loïc Vattan

Composition musicale : Vincent Jouffroy

Création lumière : Yvan Labasse

+33 6 62 57 58 39 https://transversales-verdun.com/

-®Erena Serre-1

Salle des fêtes Haudainville 3 Grande rue d’Haudainville Haudainville

dernière mise à jour : 2022-10-21 par