Spectacle : Anita Conti et les dames de la mer Musée Beauvoisine Rouen, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : Anita Conti et les dames de la mer Spectacle poétique à partir de l’oeuvre littéraire et de la vie d’Anita Conti, écrivaine, exploratrice, océanographe, photographe et figure majeure du matrimoine du XXème siècle en France. Samedi 18 mai, 20h30 Musée Beauvoisine Durée 1h15.

Spectacle poétique à partir de l’oeuvre littéraire et de la vie d’Anita Conti, écrivaine, exploratrice, océanographe, photographe et figure majeure du matrimoine du XXème siècle en France.

Sont également convoquées d’autres ‘dames’ exploratrices des mers et des océans, venant de différentes régions du monde et de période diversers de l’histoire humaine telles que Sonia de Borodaewsky, les pêcheuses guerrières du Viêt-Nam, Shakuntala Haraksingh Thilsed, les haenyeo, Asha de Vos, les femmes du Saloum…

Un spectacle proposé et interprété par Florence Capron et Hélène Milan

Musée Beauvoisine 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen

© ADAGP/ Pierre Olingue – 2023