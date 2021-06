Cherbourg-en-Cotentin Abbaye du Voeu Cherbourg-en-Cotentin, Manche Spectacle : animation médiévale à l’Abbaye du Voeu Abbaye du Voeu Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Plusieurs présentations et conférences proposées par la Compagnie des 12 tours: – L’art de L’Héraldique – Les défenses au moyen-âge – La chirurgie de bataille – Le commerce et l’Histoire de la monnaie Divers Animations : – L’habillement du chevalier – Composition d’une Lance – Danse et déambulation avec Celestiaes Chaque présentations et animation sera un moment de partage et d’échange Venez-vous immerger dans la vie cherbourgoise du XVe s. avec la Compagnie des 12 tours Abbaye du Voeu Rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-Octeville Manche

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

