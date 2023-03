Spectacle Anima de Jordi Gali & Performance Transchrones de Thomas Teurlai et Alain Damasio Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

2023-05-05
Monastère royal de Brou
63 Boulevard de Brou
Bourg-en-Bresse

2023-05-05 – 2023-05-05

Ain Danse contemporaine, sculpture-machinerie et littérature fantastique. Les 5 et 6 mai, vivez une soirée utopique au monastère royal de Brou avec Jordi Gali, Alain Damasio et Thomas Teurlai ! brou@bourgenbresse.fr +33 4 74 22 83 83 http://www.monastere-de-brou.fr/ Monastère royal de Brou 63 Boulevard de Brou Bourg-en-Bresse

