[SPECTACLE] "Anima" de Jordi Galí La Maison des métallos Paris

Paris

Le samedi 10 septembre 2022

de 19h00 à 19h30

Le vendredi 09 septembre 2022

de 19h00 à 19h30

Le samedi 10 septembre 2022

de 16h00 à 16h30

Le vendredi 09 septembre 2022

de 16h00 à 16h30

. gratuit adresse de l’évènement à venir (sur notre site internet)

Le chorégraphe catalan travaille depuis longtemps le dialogue entre le geste et l'objet, le corps et la matière. Pour Anima, que l'on peut traduire par « souffle de vie », il imagine une structure monumentale qui jaillit, se gonfle puis disparaît comme une longue respiration, une pause poétique éphémère dans le flux urbain. Un concentré d'émotion, de danse et de cornemuse pour 25 min de contemplation ! Ce spectacle sera joué dans le quartier des Métallos : adresse à venir. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris

