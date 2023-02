Spectacle – Angst Obernai Office de tourisme d'Obernai Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

Spectacle – Angst, 30 mars 2023, Obernai Office de tourisme d'Obernai Obernai. Spectacle – Angst rue Athic Obernai Bas-Rhin

2023-03-30 20:00:00 – 2023-03-30 21:00:00 Obernai

Bas-Rhin Obernai EUR C’est suite à une chute lors d’un spectacle du fil-de-fériste Lucas Bergandi que le projet « Angst », peur en allemand, voit le jour. Lorsque le corps fait face à un danger, l’esprit se réfugie derrière la peur, émotion qui nous protège autant qu’elle nous compromet. Angst se veut une forme spectaculaire, sur cette thématique autant personnelle qu’universelle qu’est la peur.

Spectacle circassien tout public dès 12 ans. Spectacle de cirque tout public dès 12 ans. Angst se veut une forme spectaculaire, sur cette thématique autant personnelle qu’universelle qu’est la peur. +33 3 88 95 68 19 Obernai

dernière mise à jour : 2023-02-21 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse rue Athic Obernai Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai Ville Obernai Office de tourisme d'Obernai Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Office de tourisme d'Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai office de tourisme d'obernai obernai/

Spectacle – Angst 2023-03-30 was last modified: by Spectacle – Angst Obernai 30 mars 2023 Bas-Rhin Obernai Obernai, Bas-Rhin Office de tourisme d'Obernai rue Athic Obernai Bas-Rhin

Obernai Office de tourisme d'Obernai Obernai Bas-Rhin