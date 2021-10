[SPECTACLE] Andromaque à l’infini – Gwenaël Morin La Maison des métallos, 12 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 12 au 28 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi de 19h30 à 21h

payant

Jeux de pouvoirs et transports amoureux mêlés ! Une réactivation d’Andromaque par des acteurs qui en renouvellent le jeu à l’infini, ici et maintenant, Racine à 100 à l’heure.

“Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime son fils Astyanax et son mari Hector qui est mort.” Un jeu de dominos dans lequel Racine se plaît à tresser jeux de pouvoirs et transports amoureux.

Gwenaël Morin en démonte la structure jusqu’à l’os et se joue des alexandrins pour mieux en faire vivre la musique et la ponctuation. Pas de décors, quatre comédien·ne·s jouent tous les personnages. C’est ici et maintenant, à 100 à l’heure, la puissance “infinie” du verbe de Racine, aujourd’hui…

La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

