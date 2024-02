Spectacle Andereño Ciboure, vendredi 23 février 2024.

Spectacle Andereño Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Par la compagnie Anita Maravillas (Bilbao)

La maîtresse d’école est courageuse, brillante et souriante. Elle croit au potentiel de chacun de ses élèves et, ensemble, ils ont construit une belle école dans la forêt. Dans cette école, chacun a sa place, y compris les animaux, et le maître-mot est liberté . Hélas, une guerre éclate et les élèves et leur maîtresse sont contraints de quitter l’école de leurs rêves, cette école édifiée avec amour et attention. Ce spectacle de marionnettes est une ode à la liberté et au bonheur.

A consommer sans modération par les temps qui courent.

Dès 6 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:30:00

fin : 2024-02-23

Espace polyvalent Guy Poulou

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Spectacle Andereño Ciboure a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme Pays Basque