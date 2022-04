Spectacle – An albatroz en breton

13 mai 2022

« L'Albatros » raconte des histoires de mer et de ciel filées à travers la petite histoire de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de marine à Douarnenez, Jean-Marie Le Bris était obsédé par une idée qui lui était venue en observant les oiseaux-planeurs pendant son service militaire dans les mers du sud : secourir en volant les marins naufragés en mer. De retour à Douarnenez, il construit un avion calqué sur le modèle d'un albatros. Porté par le son de l'accordéon, ce spectacle donne vie à des tentatives souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu'à des héros cabossés, des découvreuses de chimères et des oubliés de l'histoire. Des personnages qui, comme nous, tentent de se frayer un chemin dans le désordre du monde… 2 séances à 14 h en breton et à 20h en français Conte : Lukaz Nedeleg Accordéon Youen Bodros

