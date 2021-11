Saint-Pierre-d'Irube Saint-Pierre-d'Irube Pyrénées-Atlantiques, Saint-Pierre-d'Irube Spectacle Amua Saint-Pierre-d’Irube Saint-Pierre-d'Irube Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Pierre-d'Irube

Spectacle Amua Saint-Pierre-d’Irube, 20 novembre 2021, Saint-Pierre-d'Irube. Spectacle Amua Saint-Pierre-d’Irube

2021-11-20 – 2021-11-20

Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques Saint-Pierre-d’Irube 5 5 EUR Théâtre en basque. Billetterie ouverte à partir de 19h30 sur place.

Ana invite deux de ses anciens amants dans un chalet d’Iraty, le temps d’un dernier week-end, en souvenir de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils ont rêvé. Quand Aitor et Txolarre se présentent au rendez-vous, ils sont loin de se douter qu’ils se retrouveront à trois. Ils se sont tant aimés, ils s’aiment tellement, mais il est terriblement difficile de partager cette chose, si intime. Abandonner l’exclusivité, le romantisme, son ego, la propriété, ses coutumes, sa culture, son éducation, ne serait-ce que pour un week-end, sera la source de terribles conflits intérieurs. On nous a dit que l’utopie de la liberté touche à sa fin, mais que sommes-nous réellement prêts à faire par amour ? Théâtre en basque. Billetterie ouverte à partir de 19h30 sur place.

Ana invite deux de ses anciens amants dans un chalet d’Iraty, le temps d’un dernier week-end, en souvenir de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils ont rêvé. Quand Aitor et Txolarre se présentent au rendez-vous, ils sont loin de se douter qu’ils se retrouveront à trois. Ils se sont tant aimés, ils s’aiment tellement, mais il est terriblement difficile de partager cette chose, si intime. Abandonner l’exclusivité, le romantisme, son ego, la propriété, ses coutumes, sa culture, son éducation, ne serait-ce que pour un week-end, sera la source de terribles conflits intérieurs. On nous a dit que l’utopie de la liberté touche à sa fin, mais que sommes-nous réellement prêts à faire par amour ? +33 5 59 44 15 27 Théâtre en basque. Billetterie ouverte à partir de 19h30 sur place.

Ana invite deux de ses anciens amants dans un chalet d’Iraty, le temps d’un dernier week-end, en souvenir de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils ont rêvé. Quand Aitor et Txolarre se présentent au rendez-vous, ils sont loin de se douter qu’ils se retrouveront à trois. Ils se sont tant aimés, ils s’aiment tellement, mais il est terriblement difficile de partager cette chose, si intime. Abandonner l’exclusivité, le romantisme, son ego, la propriété, ses coutumes, sa culture, son éducation, ne serait-ce que pour un week-end, sera la source de terribles conflits intérieurs. On nous a dit que l’utopie de la liberté touche à sa fin, mais que sommes-nous réellement prêts à faire par amour ? Saint Pierre d’Irube

Saint-Pierre-d’Irube

dernière mise à jour : 2021-11-11 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Pierre-d'Irube Autres Lieu Saint-Pierre-d'Irube Adresse Ville Saint-Pierre-d'Irube lieuville Saint-Pierre-d'Irube