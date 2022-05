SPECTACLE ‘AMOUR TOUJOURS’ Saint-Mihiel, 10 juin 2022, Saint-Mihiel.

SPECTACLE ‘AMOUR TOUJOURS’ Saint-Mihiel

2022-06-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-10

Saint-Mihiel 55300 Saint-Mihiel

Spectacle par l’ACB.

Après une première tournée meusienne en septembre dernier, Amour toujours revient sur les 1000 plateaux, cette fois-ci au cœur de deux magnifiques Abbayes, dans le cadre de La Route des Abbayes organisée par le Département de la Meuse.

L’histoire de Roméo et Juliette est racontée en suivant l’enchaînement des péripéties tel qu’il est proposé par Shakespeare, avec les mots d’aujourd’hui et en redéployant la table dans l’espace qui l’accueille. Ce Roméo et Juliette s’empare de la fable de Shakespeare pour y puiser son énergie et son sens incroyable des situations. Ça rit, ça parle, ça crie, ça danse et ça palpite au plus près des spectatrices et des spectateurs installés face à face sur les sièges d’une tribune de stade, de part et d’autre de l’aire de jeu en forme de couloir, en forme de rue. Un théâtre des émotions dans ses grandes largeurs qui se joue au plus près des gens, avec chacune et chacun pris dans le tourbillon du jeu !

Gratuit – 80 pers. max.

Dès 7 ans.

Informations et réservations auprès du Département

03 29 90 70 50 ou cdmm@meuse.fr

Mise en scène Locus Solus / avec Réjane Bajard, Thierry Vennesson, Pierre Germain, Thierry Bordereau ou Fabien Grenon

cdmm@meuse.fr +33 3 29 90 70 50

Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-05-25 par