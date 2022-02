Spectacle « Amicalement Vamps » Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Spectacle « Amicalement Vamps » Saint-Vallier, 5 mars 2022, Saint-Vallier. Spectacle « Amicalement Vamps » Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette

Saint-Vallier Drôme EUR 37.1 37.1 Une comédie policière ébouriffante ! Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui contient ses trésors personnels et embarquer Solange à la poursuite du voleur. alain.emonoz@wanadoo.fr Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2021-07-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Ville Saint-Vallier lieuville Salle Désiré Valette Avenue Désiré Valette Saint-Vallier Departement Drôme

Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/

Spectacle « Amicalement Vamps » Saint-Vallier 2022-03-05 was last modified: by Spectacle « Amicalement Vamps » Saint-Vallier Saint-Vallier 5 mars 2022 Drôme Saint-Vallier

Saint-Vallier Drôme