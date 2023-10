Spectacle: Ami.e.s il faut faire une pause MAIF Social Club Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 16 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

C’est en véritable ami que Jean vous propose une pause, une invitation à la pensée et la joie qu’elle procure.

Prenez part à une excursion intime, philosophique et aventureuse avec de la pâte à modeler, des cocottes en papiers et une infusion de thym. Cette expérience à la fois magique et mystique, vous incite à découvrir ce qui se joue réellement pendant le spectacle, derrière l’épaisse forêt de la culture. Vous serez invités à vous abandonner aux vagues pour trouver les réponses à vos questions.

Une petite épopée théâtre d’aventure intérieure, pleine de chutes d’eau, de lianes et de vagues, avec votre guide Jean.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’Amicale.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/ami-e-s-il-faut-faire-une-pause/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/ami-e-s-il-faut-faire-une-pause/

Simon Loiseau