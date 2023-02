Spectacle amateurs – La Souricière Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Ce spectacle proposé par LIBERI ESTE fait partie des Temps forts Amateurs du 13 sens.

Un manoir perdu dans la campagne anglaise – 8 protagonistes – une tempête de neige.

Mollie et Giles Ralston se seraient bien passés d’une ouverture aussi mouvementée pour leur pension de famille. Tous leurs hôtes sont désagréables ou bizarres. Ou les deux. Un assassin rôde…et l’inspecteur Trotter est convaincu qu’il est caché parmi eux. Qui du jeune monsieur Wren, de l’irascible madame Boyle, du rigide major Metcalf, de l’énigmatique mademoiselle Casewell ou de l’extravagant monsieur Paravicini a quelque chose à cacher ? Isolés par la neige, ils sont tous suspects…

Billetterie sur le site internet de 13e Sens et sur place. L'accueil-billetterie est ouvert le mercredi de 14h à 18h.

