Spectacle “Am STRAM GRAM” Cie Née d’un doute – cirque et portés La Lande-de-Fronsac, 27 novembre 2021, La Lande-de-Fronsac.

Spectacle “Am STRAM GRAM” Cie Née d’un doute – cirque et portés 2021-11-27 17:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

La Lande-de-Fronsac Gironde

Les adultes l’analysent, les enfants l’expérimentent : à travers le jeu, on pose les jalons de sa façon d’être au monde. A partir des éléments d’un cube métallique, à la fois structure, décor, abri, vaisseau, métaphore du soi qui se construit, les artistes développent un langage corporel ludique, mettant en jeu les techniques de suspension, le parkour et les portés

acrobatiques. Manipulant tour à tour le métal, le bois et le corps vivant, accumulant, assemblant, démontant et peut être détruisant les propositions successives jusqu’à trouver le bon déséquilibre… à partir de 3 ans ( 40 minutes)

Cie née d’un doute

