Spectacle • Altamira 2042, festival Latitudes Contemporaines Le Grand Sud, 24 juin 2022, Lille.

du vendredi 24 juin au samedi 25 juin à Le Grand Sud

Altamira 2042 est une installation performative qui fait entendre la voix de la rivière Xingu à propos du barrage de Belo Monte, en pleine Amazonie. Une polyphonie d’êtres, de langages, de sons et de bruits envahit l’espace pour mettre en lumière des voix souvent réduites au silence. Lecteurs flash et haut-parleurs LED deviennent, par les mains de la performeuse, des dispositifs techno-chamaniques qui portent et amplifient les voix humaines et non-humaines des rivages et des flots de la rivière Xingu : les habitant·es riverain·es, les populations indigènes Juruna et Araweté, les avocat·es et journalistes de la ville d’Altamira, des écologistes, des rappeur·ses, des artistes, mais aussi les voix de la ville, de la forêt, des animaux, de la pluie et de la rivière elle-même.

14/5 €

Une installation-performance « techno/shamanique » de la metteuse en scène Gabriela Carneiro da Cunha

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord



2022-06-24T19:30:00 2022-06-24T21:30:00;2022-06-25T19:30:00 2022-06-25T21:30:00