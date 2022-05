Spectacle – Alphonse, une histoire d’amour Grateloup-Saint-Gayrand, 22 mai 2022, Grateloup-Saint-Gayrand.

Spectacle – Alphonse, une histoire d’amour Lieu-dit Les Maurannes Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand

2022-05-22 16:50:00 – 2022-05-22 18:50:00 Lieu-dit Les Maurannes Ferme du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

10 10 EUR Spectacle “Alphonse, une histoire d’amour”.

De Marie-Hélène Lafon – Jeu et mise en scène André Le Hir.

Dans ce texte épique et bouleversant, Marie-Hélène Lafon donne la parole à ceux qui l’ont perdue, ou ne l’ont jamais eue, ou n’ont jamais pu ou su la prendre. De leur silence naît une parole poétique et théâtrale, de l’ordre du sacré. Le spectacle sera suivi d’un goûter-apéro « sorti du sac » en présence de l’artiste.

Renseignements et réservation obligatoire au 06 11 29 28 62.

