Spectacle “Alos Quartet & Amaia Elizaran”, 5 novembre 2022, .

Spectacle “Alos Quartet & Amaia Elizaran”

2022-11-05 – 2022-11-05

De formation classique, les quatre membres d’Alos ne sont pas étrangers à d’autres mondes sonores.

Formé il y a vingt ans, le quartet basque espagnol marie avec talent musique folk, ballades mélancoliques et rythmes parfois endiablés. Follement à l’aise sur scène, ces musiciens font preuve d’une expressivité et d’une gamme de nuances que seuls leurs instruments à cordes peuvent générer.

Une soirée placée sous le signe de la joie et de la vivacité, du partage et du voyage dans les recoins d’univers musicaux inexplorés.

