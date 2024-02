Spectacle « Alors ça mord ? » Salle Roz-Avel Saint-Pabu, mardi 12 mars 2024.

Spectacle « Alors ça mord ? » Salle Roz-Avel Saint-Pabu Finistère

Dans le cadre de Pince-moi festival.

Un plongeon mouillé et décalé,

un cœur d’éponge et un scaphandrier,

une sirène et son petit.

Ivresse des profondeurs assurée dans une visite des fonds marins extraordinaires.

Le comédien marionnettiste joue tour à tour un surveillant de baignade puis un scaphandrier pêcheur d’éponges. Il s’aperçoit rapidement que la grande bleue est malade. Des objets n’ayant rien à faire au fond de la mer ont été jetés délibérément par l’homme. Le scaphandrier décide de faire le ménage, mais une rencontre inattendue et surprenante va chambouler sa vie.

Durée 35 minutes

Écriture, mise en scène et interprétation Juan Pino (Nito)

Tout public + scolaires .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:00:00

fin : 2024-03-12

Salle Roz-Avel Rue Roz Avel

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne

L’événement Spectacle « Alors ça mord ? » Saint-Pabu a été mis à jour le 2024-02-12 par OT PAYS DES ABERS