2022-10-01 20:30:00 – 2022-10-01 22:00:00 Centre culturel 788 Rue de Glevian

Loctudy 29750 Comédie en 3 actes de Vivien LHERAUX.

Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travail, sa femme Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. La bonne c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues.

Entre la famille qui débarque, un invité malvenu un peu trop intrusif, les va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar !

+33 2 98 87 92 67 http://www.leproscenium.com/

Centre culturel 788 Rue de Glevian Loctudy

