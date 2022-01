Spectacle : Alice aux pays des merveilles Sault-de-Navailles, 16 mars 2022, Sault-de-Navailles.

Spectacle : Alice aux pays des merveilles Salle André Dugert 400 rue de France Sault-de-Navailles

2022-03-16 16:00:00 – 2022-03-16 Salle André Dugert 400 rue de France

Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques Sault-de-Navailles

Par la cie des Lucioles

L’histoire commence par l’ennui d’une jeune fille, ennui qui donne naissance à un rêve inattendu et laisse cette jeune fille toute emmêlée et seule face à elle-même. Heureusement sur son chemin, elle rencontre de nombreux personnages qui la font avancer dans sa quête

d’identité. De question en question, comme on sème des cailloux en forme de point d’interrogation, elle déroule le fil de l’existence, apprend à réfléchir, à grandir… à mieux se connaître.

Un spectacle ludique et décalé qui mélange musique, objets, marionnettes et jeu d’acteurs

dernière mise à jour : 2022-01-17 par