Spectacle « Alice a 17 ans »

Centre culturel Voltaire, le mardi 26 avril à 20:00

Alice est en colère, elle se sent seule. Le soir de ses 17 ans, elle décide d’entamer une sorte de journal intime sur Facebook et quitte la maison pour découvrir sa ville, la nuit. Un décor unique rythme les différentes étapes du périple d’Alice, il sert tour à tour de chambre, de gare, de cabaret ou encore d’abribus. _Infos et réservations :_ [_[https://dullin-voltaire.com/event/alice-a-17-ans](https://dullin-voltaire.com/event/alice-a-17-ans)_](https://dullin-voltaire.com/event/alice-a-17-ans) présenté par l’Expansion Artistique Centre culturel Voltaire 294, Route de Dieppe, Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:00:00 2022-04-26T21:30:00

