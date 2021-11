Aulnay-sous-Bois Bibliothèque Jules Verne Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Spectacle « Ali et son destin » Bibliothèque Jules Verne Aulnay-sous-Bois Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Spectacle « Ali et son destin » Bibliothèque Jules Verne, 22 janvier 2022, Aulnay-sous-Bois. Spectacle « Ali et son destin »

Bibliothèque Jules Verne, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Ali, jeune homme déshérité par son père, part avec son fidèle compagnon à la recherche de son destin qui dort dans le désert de Mésopotamie. En chemin, il va faire la rencontre aussi effrayante que fascinante du loup de la forêt. Mais il va aussi faire la connaissance du petit arbre malicieux et de la belle princesse. Ce conte à la fois cruel et initiatique nous apprend qu’il ne sert à rien de courir après son destin si on n’est pas capable de le saisir quand il s’offre à nous. Ali va l’apprendre a ses dépends. Spectacle adapté d’un conte oriental de Moïse Fdida (ed. Milan Jeunesse), conte interactif à base de différentes marionnettes (à doigt, à gaine, à tige…) dans lequel le public participe activement à l’aventure. Spectacle adapté d’un conte oriental Bibliothèque Jules Verne 5 rue Clément Ader 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Fontaine des Prés Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Bibliothèque Jules Verne Adresse 5 rue Clément Ader 93600 Aulnay-sous-Bois Ville Aulnay-sous-Bois lieuville Bibliothèque Jules Verne Aulnay-sous-Bois