Paris Cour de l'école AMIRAUX Paris Spectacle – Alexia Traore et Bakary Diarra Cour de l’école AMIRAUX Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle – Alexia Traore et Bakary Diarra Cour de l’école AMIRAUX, 7 août 2021, Paris. Spectacle – Alexia Traore et Bakary Diarra

du samedi 7 août au samedi 21 août à Cour de l’école AMIRAUX

Sönni, en bambara, signifie offrandes. Offrandes qui peuvent être rituelles, mystiques, mais aussi offrandes quotidiennes, cadeaux à ceux que l’on aime, dons à ceux qui en ont besoin. Dans ce spectacle intimiste Alexia Traore et Bakary Diarra dessinent un espace où les mélodies subtiles et intemporelles de la kora deviennent visuelles. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

Entrée libre et gratuite, jauge limitée à 40 personnes

Sönni / Offrandes Performance Danse – Kora Cour de l’école AMIRAUX 19 rue des Amiraux, paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T15:00:00 2021-08-07T16:00:00;2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T16:00:00;2021-08-21T11:00:00 2021-08-21T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cour de l'école AMIRAUX Adresse 19 rue des Amiraux, paris Ville Paris lieuville Cour de l'école AMIRAUX Paris