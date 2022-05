SPECTACLE – ALEX TOUCOURT – LE FRUIT DU BAZAR

2022-05-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-13 Multi-instrumentiste, Alex Toucourt trempe ses doigts-pinceaux dans une large palette de couleurs pour raconter notamment dans « Palette de Cole`res », la nuit bouscule´e d’un enfant qui voudrait s’enfuir. Avec « Sur Ton Che- min », le compositeur-interpre`te livre en filigrane un testament pop et cine´matographique. Attentif aux signes composites qui de´terminent les trajectoires, Alex Toucourt chante une lettre aux absents dans « Peut-e^tre a` l’automne » ou relate avec pudeur l’itine´raire d’un amour perdu dans « 2 Plumes » qui de´bute sur le piano d’Albin de la Simone et s’ache`ve par une envole´e e´pique porte´e par des cordes vibrantes. Une volonte´ poe´tique de « se cacher tout en se de´voilant », que l’on retrouve sur l’entrai^nant et touchant « A` Demi-Mot », en tandem avec JP Nataf (Les Innocents). Enfin, Alex Toucourt ne se de´partit pas d’un certain humour que ce soit pour retracer un calamiteux voyage aux E´tats-Unis (« My Lovely Willy ») sur des airs de country teinte´s d’harmonica ou encore en narrant l’absurdite´ des cole`res ordinaires (« La Trouille »). Sur sce`ne, le chanteur convoque autant ses talents d’autode´rision que son don pour “empoi- gner’’, entrai^nant le spectateur dans son intimite´ en jouant avec les e´motions vives comme avec les rires Yann Ohran dernière mise à jour : 2022-05-04 par

