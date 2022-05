Spectacle : Aldebert “Enfantillages 4”, 27 novembre 2022, .

Spectacle : Aldebert “Enfantillages 4”

2022-11-27 – 2022-11-27

34 Aldebert – « Enfantillages 4 » – Tournée Zéniths 2022/2023

La tournée « Enfantillages 4 » d’Aldebert a démarré sur les chapeaux de roues en septembre 2021, et la première année à sillonner les théâtres affiche complet presque partout ! Dans ce nouveau spectacle, Aldebert et ses musiciens évoluent dans un décor aussi poétique que dynamique, changeant au gré des jeux de mapping vidéo. Pour sa deuxième année de tournée, « Enfantillages 4 » rejoint les Zéniths & Arenas, dans une mise en scène étendue et agrémentée de nouvelles surprises visuelles ! Spectacle familial conseillé aux enfants de plus de 5 ans, déconseillé aux enfants de moins de 2 ans. Pas de gratuité enfant quel que soit l’âge. Il s’agit d’un concert, et bien que le niveau sonore soit adapté à la présence d’enfants, un casque de protection auditive est obligatoire pour les enfants de 3 ans et moins.

