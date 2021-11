Vittel Vittel Vittel, Vosges SPECTACLE ALDEBERT ENFANTILLAGE CONCERT DESSINÉ (JEUNE PUBLIC-FAMILLE) “ANNULE” Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges

SPECTACLE ALDEBERT ENFANTILLAGE CONCERT DESSINÉ (JEUNE PUBLIC-FAMILLE) “ANNULE” Vittel, 21 novembre 2021, Vittel. SPECTACLE ALDEBERT ENFANTILLAGE CONCERT DESSINÉ (JEUNE PUBLIC-FAMILLE) “ANNULE” Palais des congrès 1 avenue Bouloumié Vittel

2021-11-21 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-21 22:00:00 22:00:00 Palais des congrès 1 avenue Bouloumié

Vittel Vosges Vittel 38 EUR Le projet “Enfantillages” d’Aldebert, de-puis sa création, mêle chansons et arts visuels, avec de nouvelles illustrations mettant en scènes personnages à chaque album, et depuis 2 ans, la collection de livres-CDs illustrés “Aldebert raconte”. Pour cette tournée,Aldebetr s’entoure sur scène de deux musiciens multi-instrumentistes et d’un illustrateur, qui vient faire vivre le décor dessiné de chaque chanson en live ! 24 concerts uniques à l’automne 2020.

Placement assis numéroté

Tarif :

CAT 1 Adulte : 38 € / enfant : 26 €

CAT 2 Adulte : 32 € / Enfant : 22 €

Une production Le Bruit Qui Pense

uniques à l’automne 2020.

Placement assis numéroté

Tarif :

CAT 1 Adulte : 38 € / enfant : 26 €

CAT 2 Adulte : 32 € / Enfant : 22 €

Une production Le Bruit Qui Pense +33 3 29 08 16 59 http://www.ville-vittel.fr/billetterie VITTEL ANIMATION

Palais des congrès 1 avenue Bouloumié Vittel

dernière mise à jour : 2021-11-04 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

Détails Catégories d’évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Palais des congrès 1 avenue Bouloumié Ville Vittel lieuville Palais des congrès 1 avenue Bouloumié Vittel