Spectacle « Albums & Comptines en vadrouille »

La Médiathèque, le jeudi 4 novembre à 16:00

Karl emprunte des instruments et des albums jeunesse et nous emmène dans sa forêt. Elle est peuplée d’un petit poisson blanc, d’un escargot orange et de poules de toutes les couleurs. Dans sa forêt de livres, il y a des chemins partout… En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Compagnie ReBonDire, à partir de 3 ans. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T16:00:00 2021-11-04T17:00:00

