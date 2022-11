Spectacle : Alberta Tonnerre.

Spectacle de marionnettes : Alberta Tonnerre On l'appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son passage, les arbres de la forêt se fendaient autour d'elle. Elle

connaissait l’amour et la foudre. Plus tard, l’Alberta s’est préparée pour le Grand Voyage. Elle a rétréci paisiblement. Puis, elle a disparu. Partie pour de bon. À partir de 6 ans.

Durée : 50 min.

Mise en scène par Compagnie des Mutants.

