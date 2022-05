Spectacle : Alban Ivanov – « Vedette »

Spectacle : Alban Ivanov – « Vedette »

2022-10-22 – 2022-10-22 Humour au Carré des Docks – Le Havre Normandie Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle. dernière mise à jour : 2022-01-13 par

