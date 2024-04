Spectacle Alan Stivell à Aix en Provence Salle de spectacle le 6MIC, Aix-en-Provence (13) Aix-en-Provence, vendredi 11 octobre 2024.

Spectacle Alan Stivell à Aix en Provence avec Alan Stivell Vendredi 11 octobre, 20h00 Salle de spectacle le 6MIC, Aix-en-Provence (13) de 27 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-11T20:00:00+02:00 – 2024-10-12T00:00:00+02:00

Fin : 2024-10-11T20:00:00+02:00 – 2024-10-12T00:00:00+02:00

Celti’Zik en collaboration avec le 6MIC présente: ALAN STIVELL – CELEBRATION / LID Une Vie pour la Bretagne et la Musique Sa passion est intacte, l’émotion sans réserve, la voix plus belle que jamais. Des décennies après ses débuts, il manifeste toujours et toujours une originalité à toute épreuve, son goût pour les innovations, à travers ses titres phares revisités et les plus récents. En solo (a capella ou sur sa nouvelle harpe) ou avec ses nouveaux musiciens, mélangeant toutes les influences. A son écoute, on sait que ses fenêtres ont toujours été ouvertes sur le monde : ici une touche électro, là une rythmique hip-hop, et s’engouffrent sans barrière les vents de l’Extrême-Orient au Maghreb, en passant par les Amérindiens, l’Espagne ou l’Afrique noire. Son monde sans frontière tourne autour d’un chaudron inter-celtique, sa musique est d’avant-garde et populaire, méditative et festive. La célébration de toute une vie, sa musique, toutes les musiques et sa Bretagne.

Billeterie Celti’Zik / 6MIC : Alan Stivell

Salle de spectacle le 6MIC, Aix-en-Provence (13) 160, Rue Pascal Duverger

stage breton