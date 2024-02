Spectacle « AKA » de la compagnie Le bruit du silence Le Reflet Tresses, mercredi 13 mars 2024.

Spectacle « AKA » de la compagnie Le bruit du silence Le Reflet Tresses Gironde

Une petite fille trouve une carapace de tortue dans laquelle sont inscrites toutes les histoires du monde. C’est très fragile les histoires du monde. Si on arrête de les raconter, elles disparaissent.

La petite fille vit dans un endroit où les histoires ont disparu parce que les gens n’en racontent plus. D’ailleurs les gens ne se parlent plus. Il n’y a plus de mot… Aka, c’est peut-être cette tortue millénaire qui porte le monde sur sa carapace ; ou bien les premières syllabes que prononce cette petite fille gourmande de sensations et d’histoires à voir, entendre ou lire dans les traces que porte la nature environnante. Des cailloux qui parlent, des lames de xylophone, de l’eau, un hang qui ressemble drôlement à une tortue… racontent la naissance du monde et celle du langage. Spectacle pour enfants de 1 à 5 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 11:00:00

fin : 2024-03-13 11:30:00

Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@tresses.org

L’événement Spectacle « AKA » de la compagnie Le bruit du silence Tresses a été mis à jour le 2024-02-03 par OT de l’Entre-deux-Mers