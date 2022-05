Spectacle “Aimons-nous vivants” Bellac, 28 mai 2022, Bellac.

Spectacle “Aimons-nous vivants” rue Lafayette Bellac

2022-05-28 – 2022-05-28

rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Bellac A 20h le samedi 28 et à 16h le dimanche 29 au Théâtre du Cloître – rue Lafayette. Gratuit, sur réservation. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr

Spectacle participatif et bal.

Cie La Sœur de Shakespeare

“AIMONS NOUS VIVANTS est un projet de territoire qui associe théâtre, musique, photographie et film documentaire.

Je vais parler de la rencontre amoureuse avec des adolescent.e.s et des personnes âgées.

Parler de l’imaginaire de l’amour, de sa réalité, de la solitude, des sites de rencontre, des bals, des rendez-vous espérés, vécus et parfois ratés.

Je vais aussi parler avec eux.elles des chansons d’amour. La chanson qu’on écoute parce qu’elle raconte précisément ce que l’on est en train de vivre.

A partir de ces rencontres, j’écrirai AIMONS NOUS VIVANTS qui sera joué et chanté par les adolescent.e.s et 2 chorales.

Le photographe Vincent Fillon réalisera des portraits des personnes écoutant leur chanson d’amour en diptyque avec le paysage de leurs possibles rendez-vous amoureux.

Le musicien Sébastien Chadelaud dirigera le travail musical et proposera un concert-bal à partir des chansons collectées, accompagné de Géraldine Souchaud-Kesch.”

Marilyne Lagrafeuil, Cie La Soeur de Shakespeare

info@theatre-du-cloitre.fr +33 5 55 60 87 61

