Spectacle « AïAme, clown métaphysique » Cie Dzaar, 15 juin 2022, . Spectacle « AïAme, clown métaphysique » Cie Dzaar

2022-06-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-15 19:00:00 19:00:00 C’est une clowne qui pense qu’elle a perdu son âme. D’après elle ça explique qu’elle se sente à côté. Vivante en apparence mais en fait pas vraiment.

Clown pas (trop) pour enfants de moins de 12 ans

