Spectacle : Agnès Collet – Je te vois Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise Catégories d’évènement: Champagny-en-Vanoise

Savoie

Spectacle : Agnès Collet – Je te vois Champagny-en-Vanoise, 8 mars 2022, Champagny-en-Vanoise. Spectacle : Agnès Collet – Je te vois Route des Caves En face de la piscine Champagny-en-Vanoise

2022-03-08 20:00:00 – 2022-03-08 Route des Caves En face de la piscine

Champagny-en-Vanoise Savoie Champagny-en-Vanoise Elle a la vision abîmée mais le regard aiguisé, la plume bien trempée et la guitare comme une rock star.

Elle swingue, elle slame, elle s’envole dans un tourbillon stratosphérique. Agnès Collet chante la vie, la terre, l’espace et le temps. info.champagny@la-plagne.com +33 4 79 55 06 55 https://www.la-plagne.com/champagny-en-vanoise Route des Caves En face de la piscine Champagny-en-Vanoise

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Champagny-en-Vanoise, Savoie Autres Lieu Champagny-en-Vanoise Adresse Route des Caves En face de la piscine Ville Champagny-en-Vanoise lieuville Route des Caves En face de la piscine Champagny-en-Vanoise Departement Savoie

Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagny-en-vanoise/

Spectacle : Agnès Collet – Je te vois Champagny-en-Vanoise 2022-03-08 was last modified: by Spectacle : Agnès Collet – Je te vois Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise 8 mars 2022 Champagny-en-Vanoise Savoie

Champagny-en-Vanoise Savoie