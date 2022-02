Spectacle aérien d’aéromodélisme Itxassou Itxassou Catégories d’évènement: Itxassou

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle aérien d’aéromodélisme Itxassou, 3 juillet 2022, Itxassou. Spectacle aérien d’aéromodélisme Itxassou

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 17:00:00

Itxassou Pyrénées-Atlantiques Itxassou EUR 0 0 Démonstration en vol de modèles réduits (avions, planeurs, hélicoptères). Démonstration en vol de modèles réduits (avions, planeurs, hélicoptères). Démonstration en vol de modèles réduits (avions, planeurs, hélicoptères). ACBL

Itxassou

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Itxassou, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Itxassou Adresse Ville Itxassou lieuville Itxassou Departement Pyrénées-Atlantiques

Itxassou Itxassou Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itxassou/

Spectacle aérien d’aéromodélisme Itxassou 2022-07-03 was last modified: by Spectacle aérien d’aéromodélisme Itxassou Itxassou 3 juillet 2022 Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Itxassou Pyrénées-Atlantiques