Spectacle adultes loisir et CPES Chapiteau de l’ENCC Châtellerault, lundi 17 juin 2024.

Ils sont plus ou moins jeunes mais leur envie est intacte.

Preuve que la valeur ne s’émousse pas avec le nombre des années.

Le groupe loisir des adultes présente son spectacle toujours dans un esprit très convivial.

Eux aussi ont besoin de vos applaudissements.

Pour les accompagner, découvrez les numéros de nos étudiants et étudiantes de CPES avant leur grand départ pour les écoles supérieures !

Chapiteau de l’ENCC 34 rue Louis Braille

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17 19:00:00

fin : 2024-06-17 21:00:00



