Spectacle « Adrienne » – Festival de Caves L’Hôpital-du-Grosbois, 27 juin 2021-27 juin 2021, L'Hôpital-du-Grosbois.

Spectacle « Adrienne » – Festival de Caves 2021-06-27 – 2021-06-27

L’Hôpital-du-Grosbois 25620 L’Hôpital-du-Grosbois

8 EUR D’un côté, un auteur talentueux mais empêché. De l’autre, Adrienne, le personnage féminin qu’il façonne : énigmatique, mais dépendante de celui qui, par ses mots, la fait exister. Enfin Camille, petit personnage de fiction conquérant, idiot mais déterminé à en découdre. C’est le trio qui compose Adrienne.

C’est l’histoire d’une histoire en train de s’écrire. Adrienne vit dans l’ébauche d’une oeuvre théâtrale à venir, mais depuis longtemps, l’auteur tâtonne. Elle ne fait pas grand-chose ; elle attend et s’impatiente… Et les aventures viennent à manquer. Point mort. C’est là que Camille entre en scène. Le personnage est là pour la relance et pour l’inspiration. Il est ardent, envieux et piaffe ; désireux de renverser l’auteur et de s’émanciper. Il s’élance en tyran assoiffé, méfiant, inquiet… Obnubilé, il oublie Adrienne…

Méchancetés, cochoncetés, absurdités, crudités, joyeusetés et billevesées sont de la partie… Rire ou pleurer ? On s’en moque, pourvu qu’il y ait à manger sur la table. Déclaration d’amour au désordre, de ce qui peine à se construire et qui avorte. L’écriture échoue, mais le théâtre triomphe sans pour autant s’en vanter.

Un lieu de rendez-vous sera donné au moment de la réservation. Nombre de spectateurs limité à 19.

