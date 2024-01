SPECTACLE ADOS VS PARENTS MODE D’EMPLOI Saint-Avold, dimanche 11 février 2024.

Dimanche

Organisé par Endorphine Prod.

Enfin une comédie pour toute la famille.Attention, danger ! L’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchat et fonctionnent à deux à l’heure…Bref nos Ados nous rendent fous ! Toutes les scènes de la vie d’une famille recomposée croquée avec délire par ce trio explosif. Une énergie communicative et bienveillante sur les travers les plus drôles de Ados VS Parents mode d’emploi. Cela vous permettra de prendre un peu de distance par rapport aux situations vécues.Un véritable petit guide de survie à l’usage des parents malmenés et des ados incompris. Familles, à vos réservations !

Auteur Patrice Lemercier

Tarifs de 28€ à 36€

Réservation PMR 03 21 50 58 80 Le centre culturel Pierre Messmer ne vend pas de billets.Tout public

1 rue de la Chapelle

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est centre.culturel@saint-avold.fr

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11



