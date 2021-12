Brest Brest Brest, Finistère Spectacle « Ado un jour à dos toujours » Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Spectacle « Ado un jour à dos toujours » Brest, 20 décembre 2021, Brest. Spectacle « Ado un jour à dos toujours » Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest

2021-12-20 18:00:00 – 2021-12-23 19:15:00 Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou

Chloé, adolescente, en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Elle perturbe le bon fonctionnement de la maison. Ses parents tentent de trouver les bonnes recettes pour survivre à cette tornade. L'ado est connectée H 24, le père est démissionnaire, la mère épuisée. À déguster de préférence en famille. Durée : une heure et quart. Tout public. Tarif(s) : réduit, 14 € ; normal, 18 €. Contact : La Comédie du Finistère, tél. 06 19 98 07 10.

